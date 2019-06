Sanremo, sinergia tra Bay Club e commercianti per fare grande il business del divertimento

Sanremo. C’è qualcosa di nuovo nella movida della Città dei Fiori. Tra i commercianti è nata una sinergia inedita per fare grande il business del divertimento in vista della stagione estiva (e non solo). Con Bay Club soggetto capofila, ristoranti, bar, hotel, negozi, palestre, spiagge e molti altri si sono uniti in una rete d’imprese per veicolare residenti e turisti verso gli eventi organizzati dalla discoteca fra i due porti di Sanremo. Le attività aderenti, a loro volta, riceveranno agevolazioni sui servizi dal locali che potranno offrire alla loro clientela.

Spiega il responsabile marketing Lorenzo Valterza: «Attraverso un procedimento “a tu per tu” con i loro clienti, gli aderenti hanno modo di ottenere un duplice beneficio: fidelizzare l’utente e contribuire a un più ampio disegno di promozione del territorio. Ai turisti, infatti, viene proposta una nuova esperienza da vivere in città. Inoltre circoli e società sportive hanno ricevuto una proposta ancora più specifica: organizzare un evento presso la nostra struttura a titolo gratuito». Senza dimenticare che la partnership, che ad oggi conta già più di 100 adesioni, potrebbe favore le attività di sponsorship, in quanto l’ampia tipologia di pubblico intercettato dal Bay (giovani e adulti, locali e non) è garanzia per il potenziale sponsor di più profitti.

«Da dove nasce questo progetto? Da personali esperienze professionali in altre località dove nel corso degli anni è emerso che chi fa questo lavoro deve credere prima di tutto nella città dove la discoteca prende vita – sottolinea Valterza, originario di Casale Monferrato –. Il divertimento non è un fenomeno privato, è un patrimonio di tutti, tutti ne hanno bisogno e la cosa più importante, a mio parere, è estendere l’offerta in modo diversificato, per colpire tutti coloro che potrebbero approfittarne. La vivacità e l’intraprendenza di Sanremo hanno reso questo procedimento molto più semplice, la città ha un peso molto importante in moltissimi ambiti a livello nazionale e internazionale, perché non può averlo anche nel settore della nightlife?».