Sanremo. Ieri in occasione della festa di chiusura dell’anno scolastico, i bambini con i loro genitori hanno voluto invitare il sindaco ed i suoi collaboratori presso il plesso della scuola Paolo Raimondo Giordano di Verezzo.

Ad accompagnare il primo cittadino erano presenti gli assessori Pireri Costanza, Ormea Silvana, Donzella Massimo, Rossano Massimo con i consiglieri Pavone Alessandra e Moreno Ethel. Tutti hanno raccolto l’invito con gioia e si sono uniti alla festa perfettamente organizzata dai bambini e dalla fiduciaria della struttura la maestra Pia Fancelli. Dopo le parole della dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Sanremo Levante dottoressa Anna Maria Fogliarini non sono mancati

momenti di commozione, ma per fortuna la spontaneità dei bambini ha riportato lo spirito festoso ed è stato molto affettuoso l’abbraccio che il sindaco ha saputo regalare loro alla fine di alcuni canti e barzellette a lui dedicate.

L’occasione è stata importante per far conoscere alla nuova amministrazione una realtà seppur piccola ma curata con tanto amore e con tanta familiarità e che da sempre ha rappresentato un centro di aggregazione e formazione molto importante per la frazione di Verezzo. La struttura, immersa nel verde a pochi chilometri da Sanremo è nata ed è organizzata perfettamente “a dimensione di bambino” e in essa i piccoli alunni vengono accolti a braccia aperte e coccolati quotidianamente. Ora l’intento è quello di sviluppare un “potenziamento” della struttura per renderla ancora più appetibile, nella speranza di avere maggiori

adesioni per garantire la giusta continuità a questa realtà così importante e necessaria per far crescere i bambini in ambienti a loro dedicati dove possano sentirsi dei veri privilegiati.

Nel ringraziare tutti quelli che con la loro presenza e con le loro testimonianze sono stati presenti all’evento, la segreteria didattica dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante si rende disponibile per ogni ulteriore informazione.