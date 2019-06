Sanremo, si cercano i “portavoce” del sindaco Biancheri: a breve la selezione

Sanremo. Saranno scelti tramite selezione pubblica i cinque componenti dello staff del rieletto sindaco Alberto Biancheri.

E’ questo il fabbisogno stabilito dal primo cittadino, il quale deve riorganizzare il proprio ufficio di gabinetto che avrà il compito di monitorare l’applicazione delle direttive impartite dall’amministrazione comunale. Dei cinque posti a disposizione, tre sono da individuarsi all’interno del personale in funzione a Palazzo Bellevue: un istruttore direttivo categoria D; un istruttore amministrativo categoria C e un esecutore amministrativo di categoria B4 con compiti di segreteria e front office.

Altri due, deputati a seguire la comunicazione istituzionale, la gestione delle piattaforme multimediali e il monitoraggio dei progetti strategici, saranno reclutati all’esterno. E’ per queste due figure di “portavoce” che il segretario comunale Tommaso La Mendola sta predisponendo un avviso pubblico rivolto a coloro che vorranno candidarsi, essendo in possesso dei requisiti necessari per partecipare ai concorsi pubblici per istruttori amministrativi di categoria C e D: il semplice diploma nel primo caso, e la laurea per il secondo, alla quale va aggiunta una comprovata esperienza nella comunicazione istituzionale.

Ai promossi si applicherà il contratto collettivo previsto per il pubblico impiego. L’incarico durerà per l’intero mandato del primo cittadino, senza possibilità di proseguire oltre.

Per partecipare occorrerà presentare il proprio curriculum presso la segreteria del sindaco non appena verrà reso pubblico l’avviso per la selezione.