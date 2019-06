Sanremo, si apre la raccolta fondi per il pianoforte della federazione operaia

Sanremo. La Federazione Operaia sanremese ha ricevuto recentemente in donazione un pianoforte dalle famiglie Marvaldi e Zaccari. Si tratta di un pianoforte a mezza coda, uscito dalla fabbrica fondata nel 1858 da Wilhelm Spaethe di Gera in Turingia, datato fra il 1920 e il 1930 e appartenuto a Daria Marvaldi farmacista e pianista, strumento che colmerà un vuoto importante nel panorama culturale cittadino.

Questo strumento d’epoca, una volta risistemato consentirà di riprendere le attività musicali all’interno della piccola sala. L’esecutore dell’importante restauro, che comprenderà l’intera ricostruzione della meccanica e della tastiera, sarà Claudio Zappa maestro restauratore e accordatore, mentre la cura della parte lignea sarà affidata al restauratore Carlo Terzi che ha già

effettuato un primo intervento. A partire dal 1 giugno, per questo strumento è stata attivata una raccolta fondi allo scopo di

sostenere i costi del restauro e permettere al maestro Zappa di dare inizio ai lavori.

Il progetto intitolato UN TASTO A TESTA: UN PIANOFORTE PER LA FEDERAZIONE OPERAIA, consiste in un finanziamento collettivo, oggi conosciuto col nome inglese di crowdfunding, ovvero una bellissima forma di solidarietà condivisa che mira a coprire il costo dell’intervento, tasto per tasto. La copertura necessaria è stata quantificata in 65 euro per ogni tasto ma si tratta solo di una indicazione, ovviamente ciascuno sarà libero di donare la cifra che riterrà più opportuna.

Chi vorrà contribuire al restauro potrà effettuare una donazione direttamente sul conto corrente della Federazione Operaia Sanremese, indicando come causale “donazione per restauro pianoforte”.

Queste le coordinate bancarie:

Banca CARIGE Agenzia Sanremo 301 c/c 20538/80

IBAN: IT86J06175227000 00002053880

BIC: CRGEITGG301

Per ogni donazione verrà rilasciata una regolare ricevuta.

Un cartellone a forma di tastiera è già visibile nella sala con i nomi dei primi generosi donatori che riceveranno un piccolo ricordo della buona azione compiuta, insieme ai ringraziamenti di tutta la Federazione Operaia Sanremese, di tutta la cittadinanza e di tutte le generazioni future che usufruiranno dello strumento. A fine restauro il pianoforte sarà presentato al pubblico con un evento che permetterà di scoprire qualcuno dei segreti del maestro restauratore e accordatore, oltre, naturalmente, ad ascoltare la nuova voce dello strumento. Per informazioni e donazioni è possibile contattare il seguente

numero: 3473432613.