Sanremo. Grande successo per l’ultima serata della Festa della Musica nella Città dei Fiori.

Ieri sera le vie del centro sono state animate dalla musica di diverse band, gruppi e dj che si sono esibiti per il numeroso pubblico presente, formato da residenti e turisti. “Le vie della Musica” ha interessato corso Nazario Sauro, viale Giardini Vittorio Veneto, via Gioberti, piazza Siro Carli, via Matteotti, via Mameli, piazza Colombo, piazza Sardi, piazza Bresca, corso Mombello, via Nino Bixio, Santa Brigida, palazzo Borea D’Olmo e il Club Tenco.

Promossa dall’Amministrazione comunale e organizzata su iniziativa di Sanremo On e il supporto di un gruppo di privati, la Festa della Musica si è conclusa con lo show al Teatro Ariston di Patty Pravo e Teo Teocoli.