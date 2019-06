Sanremo. Si alza il sipario sulla quarta edizione della Run for the Whales. Tantissimi partecipanti, italiani e stranieri, hanno preso parte alle tre gare in programma: mezza maratona, 10 Km e Family Run.

Coloro che hanno partecipato alla mezza maratona sono partiti da San Lorenzo al Mare, all’altezza della vecchia stazione ferroviaria, hanno seguito il percorso, che ha toccato Cipressa, Costarainera, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure e Taggia, per poi giungere in serata nella Città dei Fiori. I podisti hanno corso lungo l’affascinante pista ciclopedonale, gestita da Area 24.

Chi ha corso la 10 Km, non competitiva, è partito da Bussana mare, all’altezza del locale Impekabile bar & grill, mentre i podisti della Family Run, dedicata a “Massimino” il custode del campo di atletica di Sanremo prematuramente scomparso poche settimane fa, sono partiti e arrivati al campo di atletica di Sanremo, dopo un percorso totale di circa 3 km.

Le gare sono state curate sotto i profilo tecnico dall’Asd Pro San Pietro. Chi ha partecipato all’evento sportivo ha anche compiuto un gesto solidale visto che una parte della quota di iscrizione sarà devoluta all’Istituto Tethys Onlus che da oltre trent’anni studia e monitora le diverse popolazioni di cetacei.