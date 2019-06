Sanremo, serie di eventi per festeggiare i 10 anni della polisportiva Integrabili

Sanremo. Il 5 giugno la Polisportiva IntegrAbili compie 10 anni dalla sua fondazione. Quale modo migliore per festeggiare questo importante traguardo se non una serie di eventi dedicati a tutti.

Dal 5 all’8 giugno si svolgerà il Campus multidisciplinare INAIL CIP “1O anni InteGRATI” dedicato all’avviamento sportivo di assistiti INAIL della Regione, che avranno la possibilità di cimentarsi in sei discipline: Nuoto, Subacquea, Vela, Canoa, Handbike e Golf.

Domenica prossima, 9 giugno, presso la piscina comunale Felice Cascione di Imperia, sarà la volta della ormai consueta gara di nuoto, Trofeo IntegrAbiIi Fisdir, giunto alla 5^ edizione.

Per chiudere in bellezza l’11 giugno, presso il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, i ragazzi di IntegrAbili calcheranno Ie scene con lo spettacolo “Hotello con I’Hakka”, per la regia di Christian Gullone. Si esibiranno in alcuni brani musicali diretti dal maestro Antonio Secondo.

«Nella serata finale verrà presentato un libretto illustrativo dei nostri primi 10 anni di attività, spiegano gli organizzatori. Un concentrato sulla storia e le finalità dell’associazione, le manifestazioni sportive e gli eventi promozionali posti in essere fino a oggi con uno sguardo sugli obiettivi futuri».

In conclusione del periodo di eventi si terrà I’estrazione dei biglietti della lotteria di beneficenza a sostegno dei numerosi progetti promossi dalla polisportiva.

L’associazione, durante la conferenza stampa, ha lanciato il progetto di scuola estiva e un appello per la ricerca di una quarantina di istruttori che serviranno per gestire gli oltre cinquanta iscritti. Maggiori info su: http://www.integrabili.org/

«Un saluto e un abbraccio forte» ai volontari degli Integrabili è stato portato dal sindaco Alberto Biancheri.