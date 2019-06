Sanremo, serata di balli occitani con Balbosco d’Oc alla spiaggia Tre Ponti

Sanremo. In occasione della Festa della musica venerdì 21 giugno, a partire dalle 19.30, andrà in scena una serata di balli occitani e un’apericena alla spiaggia Tre Ponti. L’evento è in collaborazione con ‘Balbosco d’Oc’.

Si esibiranno i musicisti Helga&Roberto del duo ‘Sous Bois’. Il loro repertorio spazia dalle melodie e ritmi tipici delle valli piemontesi sino alla Provenza, all’auvergne e a tutto il folk internazionale. Il duo si caratterizza per la ricerca di equilibrio tra originalità e rispetto della tradizione ed è per questo che sono molto apprezzati dai ballerini occitani oltre che per la loro musica pulita e coinvolgente.

Per chi lo desidera sarà possibile gustare un ottimo apericena a bordo del mare. Si consiglia la prenotazione anche via email scrivendo a balboscodoc@gmail.com.