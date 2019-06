Sanremo, “Senzamisura” è il secondo incontro dell’Azione Cattolica della parrocchia S. Maria degli Angeli

Sanremo. “Senzamisura” è il titolo che l’Azione Cattolica della parrocchia S. Maria degli Angeli ha scelto per questo secondo incontro all’interno del percorso per ricordare la sua presenza continuativa da 100 anni al servizio della Comunità al centro di Sanremo.

«Senza misura è lo stile della carità e del servizio alla luce delle parole del Vangelo. Ma a volte occorre ragionare insieme, confrontarci su temi concreti e reali per provare a comprendere se i nostri comportamenti sono davvero ispirati a un amore senza misura.

L’incontro avrà lo stile del dialogo perché la carità non si insegna ma si vive, così come riusciamo, con tutti i nostri limiti. E il dialogo sarà animato da alcune persone che si sono ritrovate, in un cammino provvidenziale, a occuparsi di vita: don Carmelo La Magra, parroco nell’Isola di Lampedusa, don Rito Alvarez, parroco nella nostra diocesi e fondatore della Fondazione “Oasis de paz e amor” e di Angeli di Pace, Maurizio Marmo, direttore della Caritas diocesana.

L’incontro sarà guidato dalla preghiera affidata al nostro vescovo, mons. Antonio Suetta. Per essere in dialogo occorre incontrarci di persona. All’inizio dell’incontro ci sarà ancora un breve ricordo di un socio che si è distinto nella nostra storia associativa: rivolgeremo un pensiero a Francesco Ammirati, un vero esempio di Carità e Sacrificio.

L’invito è per venerdì 7 giugno alle 20:45 presso la parrocchia S. Maria degli Angeli di Sanremo» – fanno sapere gli organizzatori.