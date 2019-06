Sanremo. Matteo Morselli non smette di fare del bene al prossimo. Dopo il sistema salva vita al 118 e la lavagna interattiva alla scuola, i genitori del ragazzo morto a soli 19 anni, il 18 settembre scorso in una clinica del risveglio a Lecco, dov’era ricoverato in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale, hanno oggi donato un’apparecchiatura elettronica al pronto soccorso dell’ospedale Borea.

Si tratta di un macchinario per rilevare l’attività elettrica del cuore in tempo reale e di trasmettere successivamente il dato a tutte le stazioni che devono refertare il soggetto, oltre che ad acquisire direttamente i dati del paziente dalla tessera sanitaria.

di 7 Galleria fotografica Sanremo, sempre più vivo e benefico il ricordo di Matteo Morselli: donata apparecchiatura al pronto soccorso









Alla donazione erano presenti, oltre ai genitori e il nonno del ragazzo defunto, l’assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale, il direttore generale della ASL1 Imperiese, Marco Damonte Prioli e il Direttore del reparto emergenza, Stefano Ferlito