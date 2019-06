Sanremo, scooter contro auto: traffico in tilt a San Martino

Sanremo. Traffico in tilt per alcuni minuti nel quartiere di San Martino dove, all’altezza dell’incrocio con via Ansaldi, uno scooterista si è scontrato con un’utilitaria che si stava immettendo sull’Aurelia, in direzione Ospedaletti, dalla traversa.

A riportare ferite lievi è stato l’uomo alla guida del ciclomotore, il quale è stato trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Borea in codice giallo dall’equipaggio della Croce Verde.