Sanremo. Proseguono le indagini della polizia sul principio d’incendio che ieri sera ha coinvolto un “basso” al pianterreno di una palazzina nella zona di via Martiri. Più precisamente a circa metà di una scalinata che porta a via Galileo Galilei.

Erano circa le 21.30 quando dall’abitazione si è levata una densa coltre di fumo. I vicini, ovviamente spaventati, hanno allertato i soccorsi. Sono poi intervenuti vigili del fuoco e 118 e i pompieri , dotati di autorespiratori, hanno in poco tempo spento le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito o intossicato dai fumi.

All’interno dell’appartamento, secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, vivrebbero abusivamente e non stabilmente degli stranieri, non è chiaro se regolari o no. Gli agenti del locale commissariato di Ps stanno dunque verificando le cause del rogo (sembra accidentale), chi effettivamente vive in quella casa e a chi appartiene. Oggi i poliziotti faranno un ulteriore sopralluogo.