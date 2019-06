Sanremo, riuscito lo spettacolo di fine anno della scuola di musica Pergolesi

Sanremo. Domenica sera presso il teatro del Casinò, l’evento organizzato da New Lumin’Arte con la direzione artistica di Magaton Sonia, in collaborazione con la scuola G.B Pergolesi di Sanremo alla guida della presidente Lidia Beccaria, ha avuto un gran successo.

La sala era al completo, infatti qualcuno ha dovuto vedere lo spettacolo accontentandosi di una postazione in piedi.

Durante il pezzo “We Will Rock You” cantato dai ragazzi partecipanti alla serata, il pubblico è stato coinvolto e a sua volta hanno partecipato con grande piacere creando una bellissima atmosfera.

La cantante Emma Muscat ospite della serata insieme ad Alys, hanno riscosso molti applausi per la loro performance ed anche per la disponibilità mostrata verso i loro fans, arrivati dalla provincia e non solo per poterle conoscere. Tra le prime file in rappresentanza del comune di Sanremo Eugenio Nocita, presente anche il sindaco di Santo Stefano al mare Elio Di Placido e la presidente Colomba Tirari dell’associazione Unicef, la quale ha donato alla signora Magaton una targa nominandola Messaggera di pace e alla signora Beccaria, una targa con i ringraziamenti dell’associazione.

Chi ha potuto essere presente all’evento, ha passato sicuramente una serata di musica ed emozioni indimenticabili.