Sanremo, riparazione lampo alla fognatura: impianti di nuovo in funzione

Sanremo. Riparazione a tempo di record sulla stazione di sollevamento che si trova a ridosso della spiaggia dell’ex Tiro a volo, la quale ieri era saltata provocando lo sversamento in mare di liquami fognari. Nella tarda serata di ieri, i tecnici di Rivieracqua sono riusciti a rimettere in funzione gli impianti rimasti fuori servizio per una rottura meccanica.

Ora si dovranno attendere le analisi Arpal (dovrebbero arrivare nel giro di 48 ore) per capire se lo specchio acqueo che va dalla dall’arenile coinvolto all’area di Pian di Poma sia stata contaminata e per procedere, eventualmente, alla revoca del divieto di balneazione cautelativo emesso dal sindaco.

Il cantiere, spiegano i tecnici, resta tuttavia aperto per ulteriori verifiche alle tubazione ed eventuali pronti interventi di rinforzo che si rendano necessari per garantire la tenuta delle condotte tornate a essere in pressione.