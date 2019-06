Sanremo, rifacimento del manto stradale: scatta il divieto di sosta in via Galilei

Sanremo. Il servizio viabilità informa che venerdì 21 giugno, dalle 8 alle 19, in via Galilei (dal civ. 619 al civ. 691) sarà in vigore il divieto di sosta, ambo i lati, per il rifacimento del manto stradale.

Tale intervento fa seguito ai lavori di scavo per la posa della fibra ottica TIM, come previsto dal regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico che prevede il rifacimento dell’asfalto dell’intera corsia.

Pertanto si consiglia di evitare il transito in quell’orario. I residenti della via interessata avranno diritto di passaggio.