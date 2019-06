Bordighera. L’associazione Sanremo Ricama ha consegnato oggi, all’interno dell’ex Chiesa Anglicana, al dottor Pier Luigi Bruschettini, presidente della ‘Band degli Orsi’, un assegno di 1500 euro a sostegno dell’associazione che si occupa di accogliere le famiglie dei bambini ricoverati all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini. Altri 1500 euro saranno consegnati a l’European Neuroblastoma Association di Genova.

Per raccogliere i fondi, le volontarie del gruppo Sanremo Ricama hanno realizzato e messo in vendita splendidi manufatti: veri e propri capolavori intessuti e dipinti ispirandosi alle opere dell’artista impressionista Claude Monet. Un impegno gravoso, che ha visto le volontari lavorare instancabilmente per oltre un anno, in ogni momento del proprio tempo libero, ma con una finalità importante: quella di contribuire a dare sollievo a chi trascorre momenti di estrema sofferenza all’ospedale genovese.

di 15 Galleria fotografica Sanremo Ricama devolve 1500 euro alla 'Band degli Orsi'









Per info sulla Band degli Orsi: http://www.labanddegliorsi.it