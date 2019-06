Sanremo, prosegue la mostra di Max Papeschi al Forte di Santa Tecla

Sanremo. Prosegue fino all’8 luglio, Game Of Walls di Max Papeschi, mostra, ideata appositamente per il Forte di Santa Tecla, che nasce come evoluzione naturale di Welcome to North Korea, progetto inaugurato a Milano nel 2016 (realizzato insieme a Kahuna Project con il supporto di Amnesty International Italia), che ha visto Papeschi impegnato in un tour internazionale di 3 anni.

Come Welcome to North Korea, anche Game of Walls è un progetto multimediale, composto da installazioni, video, performance e fotografia. In Welcome to North Korea l’artista, fingendosi investito della carica di Ambasciatore Culturale della Corea del Nord, promuoveva una finta propaganda di regime che, attraverso un attento gioco di specchi, metteva in risalto gli orrori di una dittatura che viola i diritti umani, totalmente incentrata sulla sola e, volutamente, ridondante figura di Kim Jong-un. In Game of Walls entra in scena un nuovo personaggio: il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. UNOJAZZANDBLUES_MAX PAPESCHI