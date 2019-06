Sanremo, propone ai passanti merce contraffatta: denunciato 53enne

Sanremo. Proseguono con ottimi risultati i controlli del personale della Polizia Municipale dedicato all’attività antiabusivismo nel centro città. Nei giorni scorsi durante il servizio è stato notato in via Matteotti un soggetto senegalese intento a proporre ai passanti merce a marchio contraffatto. Gli operatori si sono avvicinati per procedere al controllo, ma il soggetto rifiutava di farsi identificare opponendo resistenza, spingendoli e divincolandosi nel tentativo di allontanarsi.

Per questo è stato bloccato e accompagnato presso gli uffici del Comando. Qui hanno proceduto al fotosegnalamento e hanno appreso che, D.M. cittadino senegalese di anni 53, era gravato da numerosi precedenti per reati analoghi ed era altresì sottoposto alla misura alternativa alla pena dell’affidamento in prova ai servizi sociali, a seguito di una condanna per ricettazione e vendita di prodotti a marchio contraffatto. Gli agenti hanno poi perquisito l’abitazione del fermato, dove è stato rinvenuto altro materiale a marchio contraffatto, nello specifico 41 borse riportanti marchi afferenti a note case di moda.

Per quanto accertato hanno denunciato a piede libero il soggetto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, commercio di prodotti con marchio falso, ricettazione e inosservanza della normativa sull’immigrazione. Tutto il materiale rinvenuto nella disponibilità di D.M. è stato sequestrato e messo a disposizione dell’ A.G: in totale 99 pezzi tra borse, occhiali e cinture; tutti riportanti noti marchi. A carico del soggetto è stato altresì disposto un ordine di allontanamento dal luogo (daspo urbano).