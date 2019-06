Sanremo. Nell’ambito del progetto di educazione stradale della Polizia Municipale, durante le giornate dello spettacolo per le scuole dell’infanzia e primarie della città, al Palafiori è stata anche allestita la consueta mostra dei lavori preparati dagli alunni durante l’anno scolastico.

Immagini colorate, anche arricchite con parole e fotografie, trasmettono messaggi importanti e accattivanti, tutti legati dall’unico filo conduttore della sicurezza stradale vista con gli occhi dei bambini. Qualcuno ha anche inventato un cruciverba per giocare insieme.

Tra tutti è stato scelto il disegno per l’edizione 2020 della manifestazione La Strada Maestra, che verrà svelato lunedì 10 giugno, durante l’incontro con le classi finaliste alle 10.30, sul solettone di piazza Colombo, in caso di pioggia al Palafiori.

Queste le classi che hanno partecipato: Scuola primaria Alessandro Volta classi 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 4 C, 5A-B-C. Scuola primaria San Bartolomeo tutte le classi. Scuole dell’Infanzia: Goretti, Guadalupe, Mary Poppins, Poggio, San Bartolomeo, Santa Marta.