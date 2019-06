Sanremo, pino pericolante in via Privata Serenella: intervento dei vigili del fuoco

Sanremo. Intervento dei vigili del fuoco questa mattina in via Privata Serenella per un pino marittimo pericolante. Gli uomini del 115 sono intervenuti su richiesta dei residenti che hanno notato il grosso albero cedere. Per fortuna non si registrano danni a cose o persone. Il pino, le cui radici si trovano in un giardino privato, si è accasciato sulla ringhiera di una strada sopraelevata.