Sanremo, pino marittimo crolla sui fili dell’elettricità

Sanremo. Un grosso pino marittimo si è spezzato alla base ed è caduto su dei fili sospesi della corrente elettrica. E’ successo verso le 15.30 in via Padre Semeria, in un’area privata a metà strada tra l’inizio della strada e lo svincolo per l’autostrada. Fortunatamente nessuno si è fatto male. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.