Sanremo, oltre tremila mozziconi di sigaretta raccolti dal gruppo ambientalista “I deplasticati”

Sanremo. Sono stati oltre tremila i mozziconi di sigaretta raccolti dal gruppo ambientalista di Barbara Blengino “I deplasticati“, tra le vie della Città dei Fiori.

In collaborazione a Clen up Italia, nella giornata di ieri, 8 giugno, i membri del gruppo e alcuni cittadini sono scesi in strada, muniti di guanti e sacchetti, passando al setaccio la città per ripulirla dalle cicche.

La giornata si è svolta in contemporanea ad altre località italiane. Tra i partecipanti all’evento figurano, oltre a Barbara Blengino, Loredana Forno, Serena Burgo, Cinzia Murachelli, Marica Martini, Paola Bondavalli, Stefania Dho, Marina Bertola, Simona Calsamiglia, Alessio Bellini.