Sanremo, nuovo appuntamento con gli happening culturali organizzati dal Club Tenco

Sanremo. Nuovo appuntamento con Venticinque note: gli happening culturali organizzati dal Club Tenco durante tutto l’anno presso la sede del Club.

E’ in programma, infatti, per domenica 9 giugno un evento multimediale che vedrà protagonista una classe del Liceo Cassini di Sanremo, che racconterà in maniera personale e inedita cinque canzoni di Fabrizio De André, per l’ultimo appuntamento di questo anno scolastico con l’alternanza scuola lavoro.

Per il terzo anno consecutivo la classe terza del corso F, su iniziativa delle Prof.sse Patrizia Magnoni e Lia Motta, ha seguito il percorso di alternanza scuola lavoro presso la sede del Club Tenco con il tutoraggio di Marika Amoretti. Hanno seguito lezioni di esperti (Alberto “Il Cala” Calandriello, Francesco Paracchini, Gennaro de Rosa e Peppe Voltarelli), hanno approfondito lo studio della canzone d’autore e hanno scelto di rappresentare cinque brani di Faber.

A partire dalle 17.30 nella sede del Club Tenco i ragazzi ci sorprenderanno con video, fumetti e giochi. Ingresso libero.