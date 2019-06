Sanremo, “Musica a Santa Tecla”: gran finale della stagione concertistica internazionale 2019 con Fabio Marra

Sanremo. Dopo il gran successo di pubblico e di critica della stagione concertistica internazionale 2019 iniziata il 24 maggio scorso al Teatro dell’Opera del Casinò e proseguita al Forte Santa Tecla con sei acclamati appuntamenti con la grande musica, “Musica a Santa Tecla” prepara per l’attento ed affezionato pubblico il gran finale:

Venerdì 14 – alle 19

per il Ciclo “Giovani talenti” Cesare Grassi, pianoforte con un intenso programma, dal classicismo rivoluzionario di Beethoven, Sonata op.81a “Les Adieux” al Romanticismo di Chopin, Fantasia op.49 e di Schumann, Carnaval op.9

Sabato 15 – alle 19

per il Ciclo “I Maestri”,”Una serata all’Opera” con Angela Papale, soprano e Fabio Marra, pianoforte con un programma interamente dedicato alla vocalità in un viaggio nella grande tradizione dell’opera italiana:

si potranno ascoltare le straordinarie pagine operistiche di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, sino alle splendide Romanze dello stesso Puccini e di Francesco Paolo Tosti, il più grande Maestro della Romanza italiana fra ‘800 e ‘900, interpretate dalla splendida voce ed intensa interpretazione di Angela Papale che “Usa Today” ha definito: “una voce piena e dal timbro caldo ed espressivo che ha appassionato il pubblico di New York”.

La serata, che concluderà “dulcis in fundo” la stagione 2019, sarà come di consueto presentata dal direttore artistico M° Fabio Marra, questa volta anche nella doppia veste di pianista, e ci riserverà molte sorprese ideate per rendere la magica atmosfera di Santa Tecla ancora più suggestiva e complice della cultura e dell’arte musicale.

Ore 19 – Ingresso 5 euro, gratuito per i giovani fino a 18 anni