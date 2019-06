Sanremo, prove di ripartenza in casa Movimento 5 Stelle: molla il gruppo storico. Direttivo da rifare

Sanremo. «Ricominceremo, più determinati di prima». Sono queste le parole che riecheggiano tra i militanti del Movimento 5 Stelle cittadino alle prese con due grosse gatte da pelare nel post elezioni amministrative: l’abbandono del Movimeneto da parte degli “storici” Paola Arrigoni (candidata sindaco del 2014 e del maggio scorso) e di Pino Riello (ex consigliere comunale); il crollo dei consensi, dal quale è derivata la perdita di uno dei due consiglieri eletti nel precedente tornata elettorale.

Il vecchio direttivo ha di fatto lasciato e uno nuovo si appresta a essere formato. Si riuniranno all’inizio della prossima settimana i pentastellati che si riconoscono nel nuovo portavoce Roberto Rizzo, il quale siederà in consiglio comunale in virtù di essere stato il più votato dei sedici candidati che componevano la lista grillina.

In attesa di ridefinire i ruoli, la presenza del ristoratore di Coldirodi in consiglio comunale è il primo punto fermo. Nonostante i fondatori del meetup matuziano (il primo embrione del Movimento 5 Stelle a livello locale), abbiano deciso di lasciare, evidentemente delusi dal nuovo corso preso a livello nazionale e non solo, gli attivisti rimasti, vecchi e nuovi, vogliono andare avanti, nella speranza di riavvicinare e ricucire le due correnti che si erano formate durante le elezioni, divise tra i sostenitori della Arrigoni e chi non ne ha mai condiviso appieno la leadership.