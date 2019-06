Sanremo, motore del frigo troppo rumoroso. Intervengono vigili del fuoco e tecnici

Sanremo. Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento matuziano in serata per il motore di un frigo del supermercato Conad di via Galileo Galilei che produceva un rumore anomalo. Trattandosi di un frigo contenente centinaia di prodotti freschi destinati alla vendita, l’apparecchio non poteva essere spento per non intaccarne la qualità. Per questo sono intervenuti i pompieri, nell’attesa dell’arrivo dei tecnici.

Un tratto di strada è stata chiusa per scongiurare danni a persone o cose nel caso si fossero verificate esplosioni.