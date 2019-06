Sanremo, mobilitazione di soccorsi per un uomo con il dito incastrato nell’impastatrice

Sanremo. Mobilitazione di soccorsi, oggi verso le 14 in via Matteotti, per un uomo con il dito incastrato dentro un impastatrice elettrica.

E’ successo a un addetto delle cucine di albergo della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Erano presenti anche i carabinieri.

La macchina è una di quelle (ne esistono anche manuali a manovella) per appiattire l’impasto e il malcapitato è stato liberato dalla morsa dall’intervento dei pompieri, senza fortunatamente riportare ferite.