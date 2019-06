Sanremo, mistero sulla morte del 21enne trovato senza vita dalla mamma

Sanremo. Non c’è ancora un perché dietro alla morte di Valerio Bonfante, cameriere di 21 anni, trovato morto all’alba, impiccato, nella veranda di casa dalla madre che ha fatto il possibile per rianimare il giovane mentre attendeva l’arrivo dei soccorsi. Il ragazzo non ha lasciato biglietti e non avrebbe mai manifestato l’intenzione di togliersi la vita.

Il giovane, schivo e riservato, aveva perso il padre meno di un anno fa a causa di una malattia.

Sul posto sono accorsi il personale sanitario del 118, un’ambulanza di Ospedaletti Emergenza e i carabinieri.