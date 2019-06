Sanremo, minaccia di buttarsi dal tetto di un palazzo in via Pietro Agosti: dissuasa dalle forze dell’ordine

Sanremo. E’ scatta l’emergenza in centro, questo pomeriggio intorno alle 14:30, per una donna che ha minacciato di buttarsi dal tetto di una palazzina in via Pietro Agosti.

Sul posto sono accorsi polizia e carabinieri, oltre ai mezzi del vigili del fuoco. Grazie alla mediazione di alcuni amici della donna e degli agenti del commissariato, tutto si è risolto per il meglio, con la signora che ha deciso di allontanarsi spontaneamente dal bordo della copertura.

In motivi del gesto sono al vaglio delle forze dell’ordine.



(Video da Facebook)