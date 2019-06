Sanremo. Ancora un successo per il “Memorial Fabio Angeloni“, il torneo di belotta che si è svolto nei giorni scorsi ai bagni “Euro Nettuno Beach”immortalato dalle immagini realizzate da Hobby Foto.

Sono stati raccolti 1200 euro, tra iscrizioni e donazioni effettuate in memoria dell’assicuratore dell’Unipol Fabio Angeloni, scomparso prematuramente nel 2015.

di 16 Galleria fotografica Memorial Fabio Angeloni









«Anche quest’anno l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Polisportiva Dilettantistica Integrabili – raccontano con soddisfazione gli amici di Fabio, gli organizzatori del torneo – e ringraziamo tutti coloro che hanno permesso di confermare il successo dell’evento. Ormai sono diversi anni che tanti giocatori e appassionati di belotta ci seguono con affetto e partecipano al torneo, con il desiderio di fare beneficenza e di ricordare insieme a noi un grande amico. E come sempre rivolgiamo un grazie sincero a tutti gli sponsor, il cui supporto è fondamentale per la buona riuscita dell’evento. Arrivederci al prossimo anno!».

Ecco il podio:

primo posto: Enzo e Claudio

secondo posto: De Vincentiis e Berta

terzo posto a parimerito: Rosato e De Fabritiis; Bacciarelli e Delle Monache

Hanno partecipato come sponsor: bagni “Euro Nettuno Beach”; Manik l’Officina del Burger; Cocoon; Bar Al Mulino; Hobby Foto Sanremo; Marameo Giocattoli; Bottega del Caffè; Azienda Agricola Baldizzone Andrea; Frantoio Secondo (Regione Isolalunga-Montalto Ligure); White Pony; Ugoviaggi Sanremo; Cactus Mania; Giochi&Giochi; Vivaio del Sole; Kleland Studio.

Profilo facebook https://d.facebook.com/gliamicidifabio/?-tn-=C-R