Sanremo, Maurizio Battista ospite al Roof Garden del Casinò: ultimi posti disponibili

Sanremo. E’ quasi sold out “Maurizio Battista show”, il primo dei grandi eventi che allieteranno l’estate al ristorante sotto le stelle del Casinò sabato 29 giugno.

Maurizio Battista guiderà il pubblico in un percorso divertente nel quale pone a confronto i “tempi andati” con i “tempi moderni” per sottolineare vizi e virtù degli uni e degli altri, alla ricerca di quegli aspetti più spassosi e dissacranti, caratteristica questa di tutto il suo umorismo.

Ogni uomo durante la propria vita si imbatte in decisioni da prendere e se si percorre un sentiero non se ne può percorrere un altro. Maurizio esplorerà per noi le scelte che ognuno si trova a dover affrontare rivelandoci gli aspetti più spiritosi che sono davanti ai nostri occhi, ma che grazie alla guida arguta del comico scoprono il loro lato più ridicolo.

La proposta estiva d’intrattenimento vip, sei date per sette personaggi, riafferma ancora una volta la capacità di attrazione del Casinò, con un programma a forte valenza turistica, che sostiene l’offerta di intrattenimento cittadino.

Nell’ambiente glamour ed elegante del Roof Garden il 29 giugno Maurizio Battista si racconterà in un live divertente ed arguto.

Il 27 luglio il Casinò di Sanremo si unirà idealmente all’Europa per l’evento canoro dell’estate 2019 con il concerto di Tozzi Raf, attesissimo dai fans dei due artisti, un momento di grande musica, a cui si potrà partecipare solo ad invito, dedicato alla migliore clientela del Casinò.

Ad agosto musica dal vivo ogni sera e tre show dedicati al Ferragosto: il 10 agosto sarà Daniele Amoroso con la sua band ad aprire i festeggiamenti di Mezza estate. Il 14 agosto Arisa renderà indimenticabile la notte più magica dell’estate. Il 17 agosto si esibirà Boombox Electro Live show. Per settembre si rinnova l’appuntamento con il concerto per salutare l’estate, con la splendida voce di Paola Turci, che dedicherà al pubblico del Casinò le canzoni più intense del suo ultimo album “Viva da morire”.

Per seguire gli spettacoli sul Roof Garden è prevista la formula cena + show (ore 20.30) €110,00 o bicchierata + show € 40,00. (ore 22.00) Per informazioni e ultime prenotazioni tel 0184 595266.

Ecco il programma eventi giugno-settembre 2019:

29 giugno Maurizio Battista Roof Garden

27 Luglio Raf Tozzi – solo su invito – Roof Garden

10 agosto Daniele Amoroso e la sua orchestra Roof Garden

14 agosto Arisa Roof Garden

17 agosto Boombox electro live show Roof Garden

28 settembre Paola Turci Roof Garden