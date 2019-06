Sanremo, mare eccellente dall’ex Tiro a volo: verso la revoca del divieto di balneazione

Sanremo. Le condizioni dello specchio acqueo della spiaggia dell’ex Tiro a volo sono eccellenti, nonostante gli sversamenti della fogna che si sono registrati nei giorni scorsi a causa di una rottura dell’impianto di sollevamento che si trova a ridosso dell’arenile.

E’ questo l’esito delle analisi dell’Arpal, le quali, ancora una volta, ribadiscono che non è automatica la correlazione tra la perdita di liquami in mare e sua salubrità (era successo anche per la perdita ben più importante di piazzale Vesco).

Si attende, ora, la firma del sindaco Biancheri, per la revoca ufficiale del divieto di balneazione cautelativo che era stato emesso per tutta l’area di Pian di Poma.