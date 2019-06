Sanremo, lite per la coda degenera in rissa: tre denunce

Sanremo. Il 31 maggio scorso, nel primo pomeriggio, è nata una lite tra clienti all’interno di un negozio di parrucchiere sito in via Pietro Agosti. All’origine del diverbio vi era il tentativo di alcuni soggetti di saltare la coda con la pretesa di essere serviti subito.

Inizialmente il contrasto è avvenuto solo all’interno del locale, ma in poco tempo la situazione è degenerata e due gruppi hanno iniziato a fronteggiarsi tra loro in modo sempre più aggressivo. I contendenti, usciti dal locale, iniziavano a minacciarsi in mezzo alla strada per poi passare alle mani scontrandosi con pugni e calci.

Al 112 sono giunte diverse richieste di intervento che segnalavano una rissa tra una decina di persone. L’allarme tra i passanti, considerato anche che a quell’ora vi erano diverse persone lungo la via intente a fare acquisti, era tale che dopo pochi minuti il tratto di strada interessato dal tafferuglio si è svuotato. All’arrivo della Squadra Volante sul posto i soggetti si sono dati alla fuga e la rissa è terminata.

Dalla ricostruzione della vicenda, anche attraverso la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, è emerso che tre persone hanno preso parte attiva alla rissa mentre gli altri, tutti identificati, cercavano invano di dividere i tre contendenti. L’attività investigativa svolta dal personale del Commissariato di Sanremo ha portato alla denuncia per rissa nei confronti di due fratelli marocchini, rispettivamente del 1983 e del 1985, e un ragazzo tunisino del 1997.