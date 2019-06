Sanremo, l’istituto Colombo saluta i suoi pensionandi

Sanremo. L‘istituto Colombo saluta con grande affetto e riconoscenza i suoi pensionandi.

Sono docenti che hanno fatto la storia recente di questa storica scuola sanremese: con tanti anni di onorata carriera hanno formato centinaia di studenti nei vari corsi presenti nell’istituto.

«Ricordiamo quindi con stima e simpatia la prof.ssa Tiziana Belli, docente di lettere presso la sede staccata di Arma di Taggia; la prof.ssa Daniela Misuraca, anche lei in servizio nella stessa sede, docente di scienze motorie, e la prof.ssa Grazia Demunari, docente di religione, con servizio in parte ad Arma di Taggia e in parte a Sanremo.

Presso la sede di Sanremo hanno raggiunto la meritata pensione la prof.ssa Susanna Kovacs, storica docente di economia aziendale, il prof. Laura Vittorio Lanteri, docente di lettere e il prof. Savio Giuseppe Panizzi, docente di scienze, in particolare, per molti anni, nel corso geometri.

Questi docenti sono stati tutti apprezzati per la loro indiscussa professionalità e per la dedizione all’insegnamento, un lavoro che resta ancora una missione e una passione per chi lo svolge. Infine non possiamo non ricordare il sig. Antonio Chiarella, per molti anni amato bidello della scuola» – fa sapere la scuola.

Così la prof.ssa Anna Maria Sciubba, vicepreside dell’istituto afferma: «Quando dei colleghi raggiungono l’età della pensione, siamo certamente felici per loro, anche se affiora una certa tristezza, forse nostalgia, dopo i tanti anni in cui abbiamo condiviso con loro una professione così particolare e tante esperienze arricchenti, fortemente intrise di rapporti umani, sia con gli studenti che con gli altri insegnanti e tutto il personale presente a scuola. Auguriamo di cuore a loro tutti molti anni sereni con belle attività».