Sanremo Libera riparte dopo le elezioni amministrative

Sanremo. Si è svolta ieri sera la riunione del direttivo di Sanremo Libera che ha di fatto segnato la ripresa delle attività dell’associazione sanremese dopo la campagna elettorale.

«Ripartendo da quello che è stato l’esito delle urne, da considerarsi certamente un’esperienza positiva di crescita umana per un gruppo di lavoro nato solo ad ottobre dello scorso anno e di monitoraggio politico-sociale grazie ad una concreta base di consenso, si è proceduto ad affidare l’incarico di coordinatore politico ad Alessandro Condò e, successivamente, a delineare gli indirizzi che da programmatici divengono pienamente operativi proprio per la realizzazione dei progetti maturati dalle proposte avanzate in campagna elettorale grazie agli incontri intercorsi che ne hanno focalizzato le priorità e metodo.

Gli stessi obiettivi statutari di Sanremo Libera – totalmente svincolati da organismi nazionali o soggetti di altro interesse – prevedono il radicamento territoriale del progetto civico con l’apertura di sedi zonali in altre città. A tal proposito, già nei giorni scorsi, sono stati avviati degli incontri finalizzati alla creazione di nuovi gruppi di lavoro che opereranno, in prima battuta, nella formulazione di contributi programmatici per le prossime elezioni regionali.

Tra i progetti meritevoli di sviluppo ed azione, Sanremo Libera sarà permanente osservatorio e stimolo delle tematiche sociali, ripartendo dai quartieri, dalle esigenze dei cittadini:

Un programma volto alla riproposizione delle Circoscrizioni di solo potere consultivo; una pianificazione che attui l’applicazione cittadina della legge 166/2016 (antispreco) in sinergia tra Operatori, Enti, Associazioni per farne sistema; monitoraggio e sostegno per la corretta applicazione del DPR 445/2000 in ogni ordine di diritto socio-assistenziale; uno studio mirato per la promozione ed il funzionamento operativo delle Fondazioni di Partecipazione quali miglior strumento giuridico che accomuna la gestione di comparto (Turismo, Terzo Settore, Formazione e fini di utilità sociale in genere) nell’incontro pubblico/privato a garanzia di risultato e controllo, già relazionato agli incontri pubblici in campagna elettorale e distinguo peculiare di Sanremo Libera per la Sanremo del nostro futuro, di occasioni e vivibilità».