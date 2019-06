Sanremo Libera e “Piccoli Cuori” Onlus ufficializzano la collaborazione

Sanremo. L’associazione Sanremo Libera riprende le attività ufficializzando la collaborazione con la Onlus “Piccoli Cuori” che, da oltre 20 anni, opera fornendo un concreto aiuto al reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale Gaslini di Genova ed, in particolar modo, alle famiglie che si trovano a dover affrontare un percorso di cura e di crescita dei bambini con cardiopatie congenite acquisite.

Piccoli Cuori, in questi anni, ha provveduto ad acquistare prodotti di prima necessità per aiutare la permanenza in reparto delle famiglie che assistono giornalmente i propri figli ricoverati. I protagonisti di questa splendida iniziativa sono i genitori dei bimbi ricoverati che hanno deciso di spendere le proprie energie e il proprio entusiasmo, dedicandolo a chi come loro si trova o di è trovato a dover affrontare situazioni difficili. Oltre alla solidarietà, però, la Onlus opera anche cercando di stimolare la ricerca e l’aggiornamento nel campo della Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica, oltre che sensibilizzare di l’opinione pubblica e le istituzioni sulle problematiche inerenti le cardiopatie congenite.

“È motivo di grande orgoglio e soddisfazione per Sanremo Libera, quello di aver avuto la possibilità di avviare questa collaborazione con Piccoli Cuori Onlus di Genova, potendo creare una sede anche a Sanremo – afferma il direttore della neo nata associazione matuziana – Questa fantastica opportunità, ci offre la possibilità di avviare nel migliore dei modi, tutti quei progetti rivolti al sociale che Sanremo Libera intende portare avanti a Sanremo. Nello specifico, per questa iniziativa, daremo il nostro contributo nell’organizzazione di eventi mirati alla raccolta fondi destinati a sostenere ogni forma di assistenza (psicologica, economica, di consulenza sanitaria specialistica) necessaria al sostegno delle attività di Piccoli Cuori. La sede cittadina si trova, per il momento, in via Pietro Agosti 123 a Sanremo presso lo studio professionale di Alessandro Condò, al quale ci si potrà rivolgere per qualsiasi informazione. Dal mese di Luglio dovrebbero iniziare ufficialmente tutte le attività”.