Sanremo, l’analisi del Pd sull’esito delle elezioni comunali

Sanremo. «Siamo contenti che il modello proposto a Sanremo, cioè un Pd e un centrosinistra che sa dialogare col centro moderato abbia impedito alla Lega di governare la nostra città» – dichiara Marco Torre, coordinatore del Pd Sanremo.

«La vittoria di Biancheri al primo turno è stata infatti la conferma che i sanremesi hanno dato priorità al progetto amministrativo, valutando progetti e credibilità, rifiutando logiche politiche precostituite per scegliere il loro sindaco. Solo così si spiega come una gran parte degli elettori che alle europee hanno votato partiti di centrodestra e i grillini abbiano invece deciso di votare Biancheri per le comunali. Evidentemente i sanremesi hanno ritenuto di premiare il lavoro fatto in questi 5 anni.

Il Pd ha ottenuto un buon risultato, grazie a una lista che ha messo insieme coloro che hanno avuto responsabilità di governo con nuove persone ed energie provenienti dalla società civile. Noi democratici non abbiamo mai risposto a chi ci ha accusato in questi mesi di essere opportunisti, cementificatori e di essere “il nuovo centrodestra” perché abbiamo sempre voluto dare un messaggio propositivo e positivo sul programma e sul futuro della città. Chi ha fatto contro di noi una campagna denigratoria e di retroguardia oggi non trova rappresentanza in consiglio comunale e forse dovrebbe cominciare a riflettere che una campagna contro qualcuno non serve a nulla.

La crisi del movimento grillino a Sanremo è evidente nei risultati sia delle europee che delle comunali, così come fa riflettere che la Lega che ha imbarcato nella sua lista diversi candidati provenienti da altre realtà senza alcuna remora di apparire per questo poco credibile e coerente ha nello stesso giorno dimezzato i voti presi alle europee.

Ora tocca alla maggioranza che ha sostenuto Alberto Biancheri essere degna della fiducia ricevuta lavorando da subito per dare risposte ai problemi della città. Il Pd saprà essere elemento propositivo e sarà di stimolo affinché il programma proposto alla città venga perseguito e realizzato» – fa sapere il Pd Sanremo.