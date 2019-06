Sanremo, tutti pazzi per la prima caccia al tesoro tra gli angoli nascosti della città

Sanremo. Tutti pazzi per Traverl Art, la caccia al tesoro che ieri pomeriggio ha portato residenti e turisti alla scoperta degli angoli più belli e nascosti della Città dei Fiori.

Suddivisi in squadre da dieci e accompagnati da un referente, il “viaggiatore smarrito”, il gioco culturale ha visto i partecipanti cimentarsi in una serie di indizi e sorprese che li ha permesso di conoscere le bellezze di Sanremo. Meta finale? La storica residenza di corso Cavallotti, nido dello scienziato e filantropo Alfred Nobel, Villa Nobel.

L’iniziativa, che ha visto la partecipazione anche dell’assessore regionale Gianni Berrino, è stata organizzata dall’agenzia di promozione turistica InLiguria.

La squadra che per prima ha trovato la soluzione finale ha vinto un voucher per una cena per 2 persone presso un ristorante Liguria Gourmet tra quelli di Savona, Imperia e La Spezia.

(Foto pagina Facebook Liguria)