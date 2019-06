Sanremo, la mission della consigliera Tonegutti: creare l’Ufficio Europa per captare i fondi comunitari

Sanremo. Creare un Ufficio Europa a Palazzo Bellevue per captare i fondi comunitari messi a disposizione delle amministrazioni locali. E’ questa la mission a cui si sta dedicando, nelle sue prime settimane da consigliera comunale, la neoeletta Sara Tonegutti.

La consigliera, che ha ricevuto dal sindaco Biancheri la delega ai fondi europei (condivisa con l’assessore all’Ambiente Lucia Artusi), si è messa subito al lavoro incontrando nei giorni scorsi il segretario comunale La Mendola, esperto nella gestione di questo tipo di procedure, per avare un quadro generale di come funziona, allo stato attuale, la progettazione europea all’interno del Municipio.

«Il nostro obiettivo – spiega Tonegutti – è quello di creare una sinergia tra le istituzioni, gli enti e le associazioni del territorio, al fine di instaurare una collaborazione per partecipare ai bandi di finanziamento. Essi si suddividono in due tipi: quelli, cosiddetti, a “fondo diretto”, inerenti le attività gestite direttamente dalla Commissione Europea, che favoriscono lo sviluppo e la creazione di progetti che interessano temi di ambito comunitario (sostengono attività di studio, lavoro, formazione, cultura, ricerca, accesso al credito); altri, invece, vengono riconosciuti dall’Unione Europea a fondo perduto, e sono relativi a programmi di sviluppo strutturale: incentivano la nascita o la crescita di realtà occupazionali e produttive.

Tonegutti e Artusi vorrebbero puntare maggiormente sull’assegnazione dei fondi “diretti” gestiti dalla Commissione Europea. Una miniera di risorse economiche che pochi Comuni in Italia sono in grado di ottenere perché richiedono professionalità specializzate in questi compiti. I bandi sono rigorosamente il lingua inglese e non è così scontato trovare tra i funzionari pubblici persone che sappiano padroneggiare un idioma straniero. L’Italia, tra l’altro, ha un record negativo: dà all’Europa molti più soldi di quanti è in grado di riottenere. Una differenza di svariati miliardi di euro alla faccia della carenza di risorse pubbliche da destinare a investimenti.

«Cercando di fare rete tra le diverse realtà – conclude la consigliera comunale – vorremmo creare quello che con l’assessore Artusi abbiamo ribattezzato Ufficio Europa. Una struttura amministrativa interna al Comune dedicata ai finanziamenti europei messi a disposizione, diretta, delle amministrazioni locali, la quale sia agile e utile non solo a noi ma a tutta la provincia».