Sanremo, incidente stradale in Aurelia-bis: due mezzi coinvolti

Sanremo. Due veicoli sono rimasti coinvolti, in serata, in un incidente stradale che si è registrato sull’Aurelia-bis, nel tratto che precede la galleria di Valle Armea, direzione Città dei Fiori.

I rispettivi conducenti e passeggeri non hanno riportato ferite gravi e si sono allontanati dei mezzi con le proprie gambe. Per accertamenti sono stati trasportati al pronto soccorso in codice giallo.

La dinamica, in fase di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, ha visto le due vetture urtarsi violentemente. E’ rimasta chiusa al traffico, tuttavia, una sola delle due corsie di marcia.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza e rimuovere le automobili.

(Immagine di repertorio)