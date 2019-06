Sanremo, il recordman di preferenze Alessandro Il Grande ringrazia gli elettori

Sanremo. Circa 250 persone erano presenti lunedì all’incontro organizzato presso l’Hotel Alexander da Alessandro Il Grande (il più votato alle ultime elezioni con record di preferenze, oltre 900), che ha visto la partecipazione di Adriana Cutellè (anche lei rieletta in Consiglio Comunale con oltre 650 preferenze, che l’hanno resa la donna più votata ) e del sindaco Alberto Biancheri.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per ringraziare i numerosi partecipanti del sostegno e della vicinanza dimostrata nell’ultima campagna elettorale, che ha portato l’Amministrazione Biancheri alla riconferma già al primo turno.

La lista Sanremo al centro, di cui Il Grande era capolista, è stata la lista più votata, con oltre il 18% delle preferenze. In particolare, Il Grande ha manifestato la propria gratitudine per un risultato che, 5 anni dopo, lo riconferma in cima alla vetta dei candidati più votati, segno che la disponibilità, la vicinanza e l’ascolto delle persone dimostrate in 5 anni hanno dato i loro risultati.

Sempre Il Grande ha sottolineato i numerosi progetti ormai in corso di definizione (Auditorium Alfano, sblocco pratica Portosole, Rotonda della Foce, e molti altri) con una sottolineatura sulla recente apertura dell’Outlet di lusso The Mall, che avrà il compito di portare in città migliaia di turisti. Un progetto, quello relativo a The Mall, che ha visto in questi anni il duro lavoro da parte di tutta l’Amministrazione, nonostante le numerose critiche che hanno riguardato la sua apertura.

E l’importanza di questo progetto per la città di Sanremo, merito dell’impegno profuso da parte di questa Amministrazione, è stata confermata dalla presenza anche di quei politici che, intervenuti nonostante un forte dissenso espresso negli anni precedenti, hanno fornito un chiaro segnale che la strada intraprese è quella giusta.