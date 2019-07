Sanremo. Alle ore 10 e 30 circa di ieri mattina gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Liguria mentre pattugliavano la città matuziana hanno notato sulla pista ciclabile, all’altezza di Via Nino Bixio, una persona riversa a terra e soccorsa da passanti.

L’uomo, 56enne, stava percorrendo la pista ciclabile con i suoi nipotini di 8 e 10 anni – Francesco e Clara, venuti dalla provincia di Padova per trascorrere qualche giorno al mare con il nonno – quando improvvisamente finiva con la bicicletta contro il marciapiede cadendo rovinosamente a terra.

Dopo i primi soccorsi gli agenti hanno fatto arrivare sul posto un‘ambulanza che ha poi trasportato l’uomo in ospedale. I poliziotti a quel punto hanno deciso di portare i bambini, già molto spaventati, in Commissariato, dove il personale in servizio, dopo aver contattato i genitori a Padova per informarli dell’accaduto e preso contatti con l’ospedale per avere notizie del nonno, si prendeva cura di loro.

La vicenda si protraeva sino al pomeriggio. Nell’attesa gli agenti, oltre ad occuparsi del pranzo e della merenda, hanno intrattenuto i bambini facendoli disegnare, raccontando loro delle storie e facendoli anche salire sulla volante della Polizia. A metà pomeriggio, appurato che il nonno era in buone condizioni e in grado di prendersi cura dei nipoti, i due minori gli venivano riaccompagnati dal parente.

Al momento di lasciare il Commissariato, i bambini entusiasti hanno salutato i loro nuovi “amici” donando dei bellissimi disegni come segno di ringraziamento “per averli salvati e salvato il nonno”.