Sanremo. Ieri sera, in una affollata riunione all’Ariston, è stato formalizzato il passaggio dal Gruppo dei 100 al Movimento Civico “100percentoSanremo”. E’ stata l’occasione per presentare il nuovo direttivo guidato da Monica Albarelli nel ruolo di presidente, Romano Capponi, Stefana Rossi, Laura Nante, Stefania Mostardini, Davide Lanteri e Daniele Moraglia. Sergio Tommasini e Piero Correnti presenti in qualità di consiglieri comunali.

«Monica Albarelli ha tracciato il nuovo percorso. Da una parte l’ascolto sul territorio per espandere il movimento a Sanremo e anche in Provincia, dall’altra l’attività di supporto nel consiglio comunale riaprendo i laboratori di idee con un taglio diverso rispetto al passato. I laboratori dovranno lavorare sulle pratiche del Consiglio Comunale per stimolare l’opposizione e dare una base informativa a Sergio e Piero.

Ad esempio, sul sistema fognario stanno già lavorando l’ing. Puppo e l’ing. Stefana Rossi mentre sullo sport sono attivi da subito Monica e Daniele con il riattivato gruppo tematico. Sul PUC si lavora con i tecnici (tra cui Enrico Ingenito) mentre sulle frazioni si struttureranno dei comitati ad hoc per raccogliere le istanze dei nostri quartieri e portarli in Consiglio proponendo direttamente agli assessori e consiglieri delegati gli interventi prioritari (tra i più operativi Sabrina Mergiotti, Valentina Atragene, Renee De Ceglia, Ebe Malagoli, Angela Marano, Fabio mauro e Roberto Amisano). Anche il tema del Casinò è al centro dell’attenzione per capire l’evoluzione del nuovo management che verrà eletto a breve.

Una delegazione del movimento sarà presente a Roma il 6 luglio al teatro Brancaccio per la convention del Governatore Ligure Giovanni Toti che non ha mai mancato di sostenere e guardare con particolare interesse la crescita del nostro movimento. Il Movimento intende ascoltare le proposte e capire la situazione politica.

Il Movimento 100percentoSanremo si pone nel panorama politico come gruppo moderato e riformista che porta avanti la propria azione sul territorio in base ai seguenti cardini: sviluppo, merito e ascolto» – fa sapere il Movimento Civico “100percentoSanremo”.