Sanremo, il M5S all’ex leader Paola Arrigoni: «Grazie per il tuo esempio»

Sanremo. Il Movimento 5 stelle in merito al passaggio di consegne tra i consiglieri comunali neo-eletti pentastellati Paola Arrigoni e Roberto Rizzo afferma: «Paola Arrigoni ha dedicato gli ultimi 12 anni della sua vita al servizio delle altre persone, prima come Meetup di Beppe Grillo, poi come M5S.

E’ sempre stata un riferimento e un esempio per tutti gli attivisti del M5S non solo della nostra città ma di tutte le altre realtà con cui entrava in contatto. Non possiamo che ringraziarla per tutto ciò che ha fatto: a nostro avviso Sanremo è una città migliore anche grazie a lei e a quello che è riuscita a realizzare, prima fuori delle istituzioni, poi per 5 anni in consiglio comunale all’opposizione».

Continuano – «Come è normale che sia, tutto giunge a un termine e Paola ha deciso di prendere altre strade nella sua vita. Sappiamo essere stata una decisione sofferta e non vogliamo negare il momentaneo vuoto e sconforto che ha lasciato tra tutte le persone che le sono state vicine politicamente in questi anni. Però si va avanti, il M5S di Sanremo continuerà a combattere come sempre per tutti quegli ideali per cui tante persone si sono sempre spese. In consiglio comunale entrerà Roberto Rizzo, una persona motivata e che riflette pienamente gli ideali del nostro movimento.

Come diceva Gianroberto Casaleggio “Una persona può credere alle parole. Ma crederà sempre agli esempi”. Grazie Paola per il tuo esempio».