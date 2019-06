Sanremo, il liceo artistico e l’Amoretti presentano il loro spettacolo di teatro dell’assurdo

Sanremo. Sabato 8 giugno gli studenti del laboratorio teatrale del liceo Amoretti e il liceo artistico presentano il loro spettacolo di teatro dell’assurdo, molto assurdo.

“Chiediamo al nostro pubblico un’adesione intima, profonda. La discrezione non fa per noi. Lo spettatore che viene da noi saprà di venire a sottoporsi a una vera e propria operazione, dove non solo è in gioco il suo spirito, ma i suoi sensi e la sua carne. Se non fossimo persuasi di colpirlo il più gravemente possibile, ci riterremmo impari al nostro compito più assoluto. Egli dev’essere ben convinto che siamo capaci di farlo gridare”, Antonin Artaud.

Dalle 19.30 il bar è aperto per un aperitivo mangereccio, alle 21.30 spettacolo.