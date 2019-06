Sanremo, il finanziere in pensione Antonio Piccirillo insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica

Sanremo. Il finanziere in pensione Antonio Piccirillo è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica. L’onorificenza è stata consegnata dal prefetto Alberto Intini a margine delle celebrazioni del 2 giugno che si sono svolto domenica scorsa a Imperia.

Persona molto conosciuta, stimata e rispettata nella Città dei Fiori, Piccirillo è stato fregiato della nomina per «l’impegno profuso in attività di volontariato, integrazione e socializzazione giovanile e interrazziale, avvicinando i giovani allo sport, in particolare le arti marziali, e promuovendo la riabilitazione di persone affette da disabilità sociale». Senza dimenticare, «il suo costante impegno nell’attività lavorativa nel corpo della guardia di finanza»-

Congedato con il grado di maresciallo, Piccirillo è oggi presidente dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia – sezione di Sanremo, nonché presidente e istruttore di thai boxing – muay thai presso la palestra del Solaro.

Il riconoscimento dell’onorificenza al merito della Repubblica «è stato un segnale significativo nei confronti di una persona sempre dedita alla sua comunità».