Sanremo. Gli ospiti della Residenza Anni Azzurri “B. Franchiolo” desiderano fare gli auguri di buon compleanno al direttore: «Buon Compleanno direttore!!» – scrivono. «Caro direttore,

eccola giunta a quello che tanti definiscono un “giro di boa”: 50 anni sono un bel traguardo!!! Molti sono i successi che coronano il suo cammino: dal calcio, sua infinita passione, al lavoro come direttore delle Residenze Le Grange e Franchiolo, alla famiglia dove con sua moglie Stefania ha raggiunto il traguardo più importante: la piccola Zoele. Ma dietro ad ogni successo, noi siamo consapevoli e convinti, c’è il suo impegno, la sua caparbietà e tanta, tanta sensibilità, quella che ogni giorno la porta da noi con il sorriso e la volontà di farci sentire parte della sua famiglia. Grazie direttore per tutto ciò che fa per noi, per il suo affetto e per le sue piccole-grandi attenzioni. Con tutto il cuore le auguriamo che la sua strada continui ad essere costellata di successi, ma soprattutto di parole e gesti d’amicizia e amore. Tanti auguri» – augurano gli ospiti della Residenza Anni Azzurri “B. Franchiolo”.