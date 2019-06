Sanremo. «Ieri sera si è riunito il coordinamento di Fratelli d’Italia per dibattere sui programmi futuri e sulle scadenze che dovremmo affrontare come partito».

Così interviene il segretario cittadino di Fratelli d’Italia Michele Gandolfi, «all’incontro hanno presenziato Gianni Berrino, Massimiliano Iacobucci, Fabrizio Cravero e Luca Lombardi.

«Il dibattito è iniziato con un ringraziamento a tutti i componenti della lista ed a tutti coloro che si sono impegnati in questa non facile competizione elettorale. Per la maggior parte dei candidati è stata la prima esperienza, ma tutti quanti hanno dimostrato impegno, correttezza e senso civico. Questi importanti valori espressi spontaneamente, saranno l’ingrediente principale per il futuro della nostra compagine politica che sta continuando a crescere.

L’impegno sarà costante e continuo a sostegno delle tematiche che affronteremo in consiglio comunale, incrementando quella che è la nostra struttura dei dipartimenti che sarà ampliata per affrontare in modo puntuale gli argomenti e proporre soluzioni per migliorare la nostra città.

Saremo presenti in tutte le zone cittadine con particolare riferimento alle frazioni, argomento che Fratelli d’Italia ha fortemente voluto che fosse presente nel programma amministrativo.

Saremo in mezzo alla gente, come lo siamo sempre stati, pronti a critiche costruttive che portino ad apprezzare il nostro lavoro per migliorare la qualità della vita dei cittadini».