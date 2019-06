Sanremo, il Comune cerca sponsor e partner per la BabyMaratona 2019

Sanremo. Il Comune – Servizio Turismo, in esecuzione della deliberazione Giunta Comunale n.129 del 22.05.2019, intende ricercare sponsor e/o partner per la manifestazione “BabyMaratona 2019” prevista per domenica 16 giugno.

L’evento si svolgerà alla pista di atletica di Pian di Poma. In particolare, la ricerca di sponsorizzazioni e o di partnership è finalizzata ad acquisire risorse esterne consistenti congiuntamente o alternativamente in:

– contributi economici

– fornitura di beni (es. premi, gadget, merende, acqua, succhi di frutti da distribuire tra i piccoli partecipanti all’evento, ecc.)

– fornitura di servizi (es. supporto all’organizzazione della gara, ecc.)

Tutte le info nella homepage del sito del Comune di Sanremo e nella sezione “Trasparenza” (Bandi di gara e contratti).