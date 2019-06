Sanremo. Nell’ambito dei Venticinque note, gli happening culturali organizzati durante tutto l’anno, il Club Tenco festeggia “La Festa della Musica” con un triplo appuntamento in programma per venerdì 21 giugno e con un concerto previsto per sabato 22 giugno.

Il programma:

Si parte venerdì 21 giugno alle 18.30 nella sede del Club con un incontro dal titolo Dal Tenco al punk con due protagonisti d’eccezione: Mauro Ermanno Giovanardi e Massimo Cotto. Un viaggio di parole e musica che ruoterà attorno alla carriera e al mondo del fondatore dei La Crus ripercorrendo le atmosfere della musica d’autore fino al rock più potente. Non mancheranno alcuni suoi brani tra quelli del passato e i più recenti e un emozionante omaggio a sorpresa.

Alle 20 l’appuntamento è alla Sala Lettura (via Palma 24) alla Pigna con Aspettando i Mystic Now Quartet con un bicchiere in mano

Alle 21 ci si sposterà all’ex oratorio di Santa Brigida (piazza Santa Brigida) per il concerto dei Mystic Now Quartet che eseguiranno brani in forma cameristica da loro elaborati. Il loro programma percorre varie epoche e stili da J.S Bach al periodo Classico-Romantico, alla canzone moderna oltre ad alcuni brani del loro ultimo Cd “Loving Mood”.

Le sonorità del pianoforte, del violoncello, del contrabbasso si fondono con quelle della voce in un ensemble di raffinata atmosfera. I Mystic now quartet sono: Diego Genta al piano, Mauro Parrinello al doublebass, Vincenzo Malacarne al cello e Lorena De Nardi alla voce.

Un altro appuntamento è in programma per sabato 22 giugno, sempre all’ex Chiesa di Santa Brigida, in cui alle 18.30 si esibiranno i Jazz in Duet: un duo di chitarre, formato da Adriano Ghirardo e Stefano Ballerano, che nasce nell’ottobre del 1997 nel tentativo di creare una miscela tra composizioni originali, standard e rilettura in chiave jazz di brani pop italiani e non. In questi anni si è esibito in locali , principalmente nella Riviera Ligure e in Costa Azzurra, privilegiando comunque la ricerca musicale alla necessità di suonare a tutti i costi. Dopo aver registrato alla fine del 2006 una demo ha deciso finalmente di coronare il proprio percorso artistico incidendo il cd di esordio “Al momento giusto” uscito all’inizio del 2012 presentato con successo in rassegne jazz locali e alla Galerie Depardieu di Nizza.

Gli spettacoli, organizzati dal Club Tenco e Pigna Mon Amour, sono a ingresso libero.